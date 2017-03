Premiado videoclipe da FAINOR

Vídeoclipe produzido pela Assessoria de Comunicação da FAINOR acaba de conquistar o primeiro lugar na 10ª edição do Concurso Sílvio Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade Social das Instituições de Ensino Superior. O material vencedor foi o projeto “Fainor: Conquista Cidadã VideoClip 2016”.

O concurso é realizado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior – ABMES – e participam as Faculdades que promoveram ações sociais na edição 2016 da Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. Mais de 850 faculdades aderiram à campanha nesta edição.

A FAINOR realizou o Dia da Responsabilidade Social 2016 no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Vitória da Conquista, no mês de setembro. O trabalho, além de levar serviços e conhecimento à comunidade local, gerou a produção do videoclipe que ganhou o Concurso Sílvio Tendler. No vídeo, as crianças do Coral Força Jovem cantam a canção “Gema”, gentilmente cedida pelo músico Evandro Correia.

A ideia do videoclipe surgiu quando o Coral se apresentou no Dia da Responsabilidade Social, e a equipe da FAINOR se encantou com o talento das crianças. Com o apoio da regente, Danny Alves, os pequenos cantores foram levados a um estúdio de gravação profissional e, felizes com a oportunidade, fizeram sua versão de “Gema”.

Ao promover o concurso, a ABMES incentiva que as IES que realizam ações voluntárias registrem esses momentos, a fim de dar maior visibilidade aos projetos que podem servir de exemplo para outras instituições espalhadas por todo o país. A cerimônia de premiação deve ocorrer em dezembro de 2017, em Brasília.