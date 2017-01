Presidente da Câmara busca parceria com Secretaria de Educação

ASCOM CÂMARA

O presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), Hermínio Oliveira (PPS), esteve reunido na manhã desta segunda, 23, com o secretário municipal de Educação, Marcelo Melo. Na pauta do encontro, o estreitamento das relações entre as duas instituições, uma possível parceria entre o Memorial Câmara e a secretaria e a solicitação de manutenção do cursinho pré-vestibular para quilombolas da região de Barrocas.

As servidoras da Casa, Luciana Oliveira e Fabiana Prado, apresentaram a ideia do Memorial Câmara, recentemente aberto ao público, ao secretário Marcelo Melo. O Memorial é um espaço público, sem fins lucrativos, criado pela Câmara para abrigar a memória histórica e cultural da instituição, bem como a do município, por meio de acervo documental físico e digital. A ideia é que, por meio de uma parceria, escolas da rede municipal possam fazer visitas guiadas ao Memorial que atualmente conta com a exposição “Cenas Conquistense – Memorial Câmara”.

“Tivemos uma boa recepção. O Memorial foi inaugurado ano passado e resgata a história de Conquista, desde a emancipação política. O Memorial é muito importante para o currículo escolar da rede municipal, para o alunado conhecer a nossa história”, disse o presidente. Já o secretário pediu que a Câmara formalize um projeto de parceria e apresente o Memorial Câmara à rede municipal de educação.

Na mesma reunião, a representante da Associação Quilombola de Barrocas, Jamile Santos Melo Silva, solicitou a manutenção do apoio da Secretaria de Educação ao cursinho pré-vestibular da entidade, que funciona há seis anos. Marcelo pediu que a associação formule um projeto e entregue à secretaria. Segundo ele, projetos semelhantes também pediram a continuidade do auxílio da Prefeitura. A ideia do secretário é reunir todos e definir uma linha conjunta de ação.