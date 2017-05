Profissionais da educação em greve realizam carreata

Dando continuidade às atividades da agenda de greve desta semana, os profissionais da educação municipal se concentraram na sede do SIMMP na manhã desta terça-feira (30), onde seguiram carreata rumo às escolas da rede municipal.

O intuito desta mobilização foi visitar as escolas e creches municipais que, apesar da greve, continuam em funcionamento. O grupo de educadores entregou panfletos e conversou com os profissionais das escolas, conscientizando os colegas sobre a importância da greve e do fortalecimento da categoria, que precisa estar unida na luta pelas melhorias na educação municipal.

Para a educadora Fabíola Mara, é triste saber que nem todos têm consciência da importância do movimento, mas que apesar disso, as mobilizações seguem fortes e bem representadas por todos aqueles que estão se envolvendo verdadeiramente na causa da educação. “Hoje fiquei muito triste em visitar uma das creches. Achei aquele espaço inadequado, não era uma instituição de ensino digna, era praticamente um depósito de crianças. É por situações como essa que lutamos, para que não apenas os professores tenham seus direitos atendidos, mas para que as crianças tenham melhorias nas condições de ensino e aprendizagem. Se todos os nossos colegas vierem para ação, para fortalecer ainda mais o movimento, lutando e resistindo, tenho certeza que nosso apelos serão atendidos”, declarou a professora.

A carreata que saiu do SIMMP e percorreu diversos bairros da cidade, finalizou o percurso na Prefeitura Municipal. A agenda de greve segue com participação dos profissionais da educação nesta quarta-feira (31) na Tribuna Livre da Câmara de Vereadores.