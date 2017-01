Programa Primeiro Emprego convoca mais 104 jovens

O Programa Primeiro Emprego, do Governo do Estado, convocou esta semana mais 104 estudantes dos cursos técnicos de nível médio da Rede Estadual de Educação Profissional. As vagas foram para os municípios de Caetité, Eunápolis, Guanambi, Salvador, Feira de Santana, Euclides da Cunha, Jacobina e Senhor do Bonfim. Confira em anexo a lista de convocados.

Lançado em novembro do ano passado, o Programa Primeiro Emprego tem como meta preencher, apenas no setor público, 4,5 mil vagas até novembro de 2017 e outras 4,5 mil até novembro de 2018. Mais de 80 empresas privadas também já manifestaram interesse em participar do programa.

Ao conquistar a vaga, intermediada pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), os egressos terão carteira de trabalho assinada e todos os direitos garantidos. O contrato tem duração de 24 meses no Estado, já as empresas particulares têm a prerrogativa de definir se haverá a continuidade do contrato. A remuneração nas instituições privadas é a partir de um salário mínimo, já nos órgãos estaduais, o contemplado terá salário mínimo, plano de saúde (Planserv) e vale transporte.