Prorrogado prazo de cadastramento do BEM SIMPLES

Usuários do transporte coletivo urbano interessados em desfrutar do benefício da meia-passagem aos domingos e feriados precisam se cadastrar no Bilhete Eletrônico Municipal (BEM). O prazo para o pagamento da meia-tarifa com dinheiro foi prorrogado para o dia 31 de março; a partir desta data, o desconto só valerá com o Bilhete Eletrônico.

Para adquirir o cartão, os usuários devem se dirigir a uma das agência da Associação dos Operadores do Transporte Coletivo Urbano (ATUV), munidos de RG e CPF. No momento do cadastro, o cidadão já recebe o cartão e pode fazer a recarga, que é cumulativa. A primeira via do bilhete eletrônico é gratuita.

O usuário também pode fazer o seu pré-cadastro pelo site www.meubemsimples.com. Para outras informações, acesse o site da ATUV ou o aplicativo da associação, lançado recentemente para comodidade do usuário.

Além do pagamento da meia-tarifa, os portadores do BEM também têm direito ao benefício da integração tarifária.