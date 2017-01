Provedor Abmael Alves Brito toma posse na Santa Casa

A Santa Casa foi fundada em 1914 com o propósito de cuidar dos mais necessitados e segundo o provedor Abmael Alves Brito, eleito para o quarto mandato, isso será preservado: “essa finalidade e missão maior que é proporcionar atendimento aos enfermos e carentes deve permanecer. Temos orgulho em dizer que todos os serviços de saúde ofertados por nossa instituição são disponibilizados para os usuários do Serviço Único de Saúde”.

Na oportunidade, o provedor, que estará à frente da instituição até 2020, fez um balanço das ações do último mandato e citou as metas para os próximos anos. Segundo ele, o Hospital São Vicente conta com 215 leitos, 300 médicos e 800 funcionários diretos, além de realizar, nos últimos 12 meses, 218 mil atendimentos. Pela modernização e crescimento da instituição, a Santa Casa foi considerada uma das melhores empresas de saúde do interior da Bahia.

Em seu discurso, o prefeito admirou esse avanço: “Como cresceu a Santa Casa e ela precisa muito da Prefeitura, estreitando a parceria para que ela seja amparada”. Herzem ainda comentou sobre os repasses do SUS à Santa Casa. “Nossa gestão será responsável. Já conversamos com a secretária de Saúde e não iremos atrasar em absolutamente nada os repasses à Santa Casa”.

O prefeito também falou sobre o trabalho à frente da gestão municipal e esclareceu o pacote de medidas de controle dos gastos públicos, que está revendo gratificações e horas extras dos servidores; contratos de imóveis alugados, energia, água e telefone. “Nossa gestão será de controle, de auditoria, para que Conquista saiba com que gastamos cada centavo, Estou motivado e confiante”, finalizou.

Também participaram da solenidade, a secretária municipal de Saúde, Ceres Almeida, membros do legislativo municipal, do judiciário e autoridades religiosas.