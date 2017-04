Psicologo da UNIMED explica importância da saude mental

Hoje, 7 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Saúde e nesta data importante para reforçar o quanto os hábitos saudáveis contribuem para a nossa vida, a Unimed vem lembrar que existem outras formas não tão comuns que também contribuem para cuidar da saúde como, por exemplo, sorrir, cultivar boas amizades, andar a pé, escutar música, entre outros. Para comemorar a data, foram distribuídas squeezes (garrafinhas) para os beneficiários que visitaram a sede administrativa da Unimed do Sudoeste, o Núcleo de Saúde e o Pronto Atendimento.



Além disso, foi lançado, desde o dia 28 de março, o Concurso Saúde em Foco que premiará os três primeiros colocados, respectivamente, com 6 meses de academia, um tênis no valor de R$500,00 e um cesta de produtos saudáveis. Participe! Clique aqui para mais informações. Para falar um pouco sobre a saúde mental e sobre essas outras atitudes que contribuem para a nossa saúde, entrevistamos o psicólogo do Núcleo de Saúde da Unimed, Francisco Carlos Guimarães (CRP 03/8935). Confira um trecho abaixo e acesse aqui para ver a entrevista na íntegra.