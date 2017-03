Quadrilha junina de Caculé se apresenta em Roma e Paris

A Cultura de Caculé se prepara para brilhar em Roma e Paris

O deputado Luciano Ribeiro, natural do município de Caculé, recebe, com muita alegria, a notícia que uma das quadrilhas juninas do município, a Busca-Pé, foi convidada pelo Instituto Brasileiro de Integração – Cultura, Turismo e Cidadania para o projeto Brasil Junino, que acontecerá entre os meses de abril e maio pela Europa, visando a promoção cultural e turística do Brasil no exterior, com apoio do Ministério do Turismo e patrocínio da EMBRATUR.

Para Ribeiro, as quadrilhas juninas de Caculé são patrimônios culturais do município. “Presenciamos todo o envolvimento dos grupos, nos ensaios que vão de janeiro a janeiro e o show de sincronismos nas apresentações. Uma cultura que brilha, que promove interação, que traz orgulho e que merece todo o sucesso e reconhecimento. Parabéns Caculé! Parabéns às nossas quadrilhas juninas, especialmente à Busca-Pé”, congratulou o deputado.

A coordenadora da Busca-Pé, Gardêndia Alves, ainda sem acreditar em mais uma conquista da quadrilha, comemora junto ao grupo com muita alegria. “Um presente e tanto nesses 15 anos desta linda caminhada, onde podia faltar tudo, menos a fé e amor, que são essenciais para que tudo sempre desse certo. Em meio a tantas dificuldades, nunca deixamos de sonhar e, dia a dia, fomos crescendo, aprendendo, evoluindo nas coreografias, nos figurinos, recebendo convites que surpreendiam a nós mesmos, fazendo viagens marcantes, mas nunca deixamos a humildade no meio do caminho. Não imaginávamos que chegaríamos tão longe, mas Deus sempre vai nos mostrando que aquilo que Ele nos prepara vai muito além. Agora vamos mostrar nossa cultura para outros países. Agora é ROMA e PARIS!”, festeja.

Olimpíadas 2016

Lembrando que a Quadrilha Junina Busca-Pé, realizou brilhante apresentação na tarde do dia 10 de agosto, na Casa Brasil, espaço montado na Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro, com a missão de trazer referências e experiências de todo o Brasil durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 levando parte da tradição nordestina em movimentos sincronizados e de grande beleza, cores e muita alegria. O tema: Meu Cordel Encantado é o sertão, aqui é o meu lugar! “O sertão é do tamanho do mundo, o sertão é dentro da gente!”