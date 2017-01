Reitor da UESB tem reunião com secretário de Educação

O reitor da Uesb, professor Paulo Roberto Pinto Santos, participou de uma reunião com o secretário de Educação, Walter Pinheiro, na manhã dessa quinta-feira, 19, em Salvador. Na ocasião, o reitor solicitou ao secretário que intermediasse a liberação de recursos para suprir as necessidades materiais da Universidade para começar as atividades acadêmicas em 2017, que têm início no dia 1º de fevereiro. Outra demanda tratada na ocasião foi o reconhecimento do curso de Medicina do campus de Jequié, pelo Conselho Estadual de Educação. Sobre esse assunto o professor Paulo Roberto solicitou do secretário empenho para a publicação do Decreto, que deve ser sancionado pelo governador, para regularização dos diplomas dos profissionais que já foram formados no curso.

UESB abre 615 vagas pelo SiSU para o primeiro semestre de 2017

Depois de realizada a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é hora de garantir uma vaga na Universidade. Por meio do Edital 007/17, a Uesb dá início ao processo seletivo para as vagas de graduação do primeiro período letivo de 2017, destinadas ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU). São 615 vagas ofertadas em 38 cursos nesse primeiro semestre. As opções são para os três campi e o número de vagas por curso, o peso de cada prova para o cálculo da nota final e outros detalhes podem ser conferidos no Termo de Adesão. Os interessados devem se inscrever no site do SiSU, de 24 a 27 de janeiro. O resultado final será divulgado na próxima segunda, 30. Saiba mais