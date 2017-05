Roberto Carlos pára o trânsito em Vitória da Conquista

Roberto Carlos atrai milhares de pessoas a Vitória da Conquista

O maior ídolo da música popular brasileira de todos os tempos, Roberto Carlos, realiza sua segunda apresentação em Vitória da Conquista neste sábado 27 de maio, a partir das 20:00 horas no Estádio Lomanto Junior, totalmente adaptado para receber o evento de tamanha envergadura. A primeira apresentação foi em 1973, no próprio estádio Lomanto Junior.

Os portões do estádio serão abertos às 18:30 horas. Hoje, a cidade começa a receber milhares de pessoas de várias partes do estado e de estados e circunvizinhos, para essa grande apresentação.

Prefeitura altera trânsito – Além do Estádio Lomanto Junior que está totalmente adaptado ao show, o trânsito em algumas vias localizadas nas imediações do Estádio Lomanto Júnior, passa por algumas alterações. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, por meio da Coordenação de Trânsito, informa que algumas ruas estarão interditadas.

O acesso dos moradores das intermediações, com veículos, estará garantido. Para isso, a Secretaria solicita que os mesmos mantenham consigo algum comprovante de residência atualizado, água, luz, telefone, etc, para que, dessa forma, sejam facilitados a identificação e o acesso.

Os trechos interditados são: Avenida Luís Eduardo Magalhães (sentindo Lomantão): trecho do retorno antes da ponte até a Avenida Olívia Flores; Avenida Luís Eduardo Magalhães (sentindo Juracy Magalhães): trecho da Avenida Olívia Flores até a Rua Leôncio Santos;Avenida Jorge Teixeira: toda extensão entre Avenida Brasil e Avenida Luís Eduardo Magalhães;Inocoop I: Rua lateral do Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães/Rua lateral do Estádio.