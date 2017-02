Rodrigo Moreira parabeniza prefeito por “atitude inédita”

Rodrigo Moreira (PP)

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista nesta sexta-feira, 17, o vereador Rodrigo Moreira (PP) parabenizou o prefeito “por essa atitude inédita de estar na Câmara para acompanhar os nossos trabalhos”.

O vereador destacou que já apresentou 12 indicações, nove requerimentos, 11 projetos de leis e três moções. Ele agradeceu pela aprovação de Projetos e indicações suas, mesmo ele estando em compromissos parlamentares fora do estado da Bahia, o que acabou causando duas ausências suas a sessões ordinárias.

Sobre as suas ausências, ele explicou que esteve em Belo Horizonte conhecendo a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC), com vereadores da capital mineira e da cidade de Santa Luzia. O vereador realizou a visita com o objetivo de aprofundar seu entendimento sobre o modelo de ressocialização de apenados do sistema prisional. “No sistema comum o índice de reincidência é de 80% e no sistema da APAC é de apenas 20%”, detalhou o vereador ressaltando a importância do projeto que visa um modelo diferente de ressocialização de apenados em custódia.