Rodrigo Moreira propõe criação do Projeto Parlamento Jovem

Rodrigo Moreira (PP)

Na sessão ordinária desta sexta-feira(3), o vereador Rodrigo Moreira (PP) trouxe à mesa diretora projetos de leis, requerimentos e indicações. O vereador defende o projeto de lei que torna obrigatória a contração de bombeiros civil em estabelecimentos ou eventos privados e a criação do projeto Parlamento Jovem.

Além da contração de bombeiros em estabelecimentos ou eventos privados com grande circulação de pessoas, o projeto que Rodrigo Moreira defende prevê também a obrigatoriedade da manutenção de unidades de primeiros socorros. O vereador salientou que o bombeiro civil é fundamental nos planos de emergência de qualquer empresa ou evento. “ A formação e atuação desse profissional se encontra diretamente ligados a segurança do trabalho e do público, de modo a atuar nos primeiros combates e focos de incêndios, prevenção e socorro às vítimas, salvando, dessa forma, vidas humanas e evitando prejuízos materiais”, defendeu.

Outro projeto de lei proposto pelo parlamentar versa sobre a criação do Parlamento Jovem, projeto que busca proporcionar aos estudantes do ensino fundamental e média, com idade até 16 anos, a vivência do processo democrático, com duração de 1 sessão e direito de diplomação. “A aprovação deste projeto é essencial para que possamos resgatar o interesse do jovem pela política, além de proporcionar condições para o seu pleno desenvolvimento como cidadão”, afirmou.

Rodrigo apresentou também um requerimento em que solicitou a divulgação do cronograma das reuniões das comissões da Câmara Municipal. O vereador pede que seja dada a sua devida publicidade para que os vereadores possam se organizar adequadamente e acompanhar as reuniões.

Dentre as indicações do vereador estão a sugestão ao Prefeito e Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de criação do Museu da Bíblia; a indicação à Agência Nacional de Telecomunicações e os gerentes das Operadoras Vivo, Oi, Tim e Claro que façam a instalação de antenas receptoras de sinal de telefonia móvel no povoado da Estiva; ao Prefeito e ao Secretário de Serviços Públicos o pedido de limpeza da área onde funciona o cemitério no povoado de Juazeiro; e ainda a indicação ao Secretário de Mobilidade Urbana para que destine um espaço com estrutura digna: banheiro, local para refeições e área coberta com cadeiras, para os cidadãos que se submetem às provas práticas de rua organizadas pelo Detran.

Em sua fala, Rodrigo demonstrou também o seu profundo sentimento de pesar à família do Presidente da Câmara, pelo falecimento de sua esposa Marisa Mendonça Oliveira, ocorrido neste último sábado.