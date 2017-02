Rodrigo Moreira propõe união de forças e criação de novas comissões

ASCOM CÂMARA

Rodrigo Moreira (PP)

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), nesta quarta-feira, 22, o vereador Rodrigo Moreira (PP) convidou os seus colegas vereadores a unirem forças em torno de resolver problemas, principalmente os que estão ligados ao desemprego, à saúde e à água. “Temos que sair do discurso e ir pra guerra”, disse o vereador.

Rodrigo Moreira convidou os colegas vereadores a atuarem através de cobranças aos governos nos três âmbitos: municipal, estadual e federal, com o objetivo de conquistar melhorias para a vida da população de Vitória da Conquista.

O parlamentar solicitou ainda a criação de novas comissões na Câmara para tratar de outros setores. As comissões que o vereador sugeriu a criação foram as de Trânsito, Segurança Pública e Direitos da Pessoa com Deficiência.