Rodrigo Moreira quer investigação de nepotismo na Prefeitura

Rodrigo Moreira (PP)

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), nesta sexta-feira, 10, o vereador Rodrigo Moreira (PP) disse que a denúncia apresentada pelo ex-vereador Ricardo Babão que há casos de nepotismo na Prefeitura Municipal é grave e precisa ser investigado pelo Legislativo Municipal. “Nós temos a obrigação de investigar”, disse Moreira.

“Sou fã de Rui Costa” – Rodrigo destacou que o Governador do Estado, Rui Costa é o segundo governador que mais investiu em infraestrutura no Brasil. “Rui Costa é Rui correria”, disse ele, destacando que Rui irá trabalhar por Vitória da Conquista. “Eu sou fã desse governador. Eu tenho confiança nele”, disse o vereador exaltando as ações de Costa no estado.

Durante o seu pronunciamento, Rodrigo Moreira disse ainda que acredita que as obras do Novo Aeroporto de Vitória da Conquista serão tocadas rapidamente pelo Governo do Estado a fim de dotar Vitória da Conquista do equipamento com o prazo mais curto possível.