Rodrigo pede que secretários atuem realizando melhorias no município

Rodrigo Moreira (PP)

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), na manhã desta sexta-feira, 26, o vereador Rodrigo Moreira (PP) pediu ao prefeito que realize uma série de ações na cidade. Entre as diversas ações, ele solicitou que sejam feitas melhorias na estrada de Barrocas. “É uma comunidade quase que esquecida pelo poder público. Lá as estradas está com uma quantidade de buracos tão grandes que está difícil passar até com carro traçado”, disse o parlamentar, que solicitou também o envio de médicos para atender à população daquela comunidade.

Moreira pediu que sejam trocadas as lâmpadas dos postes de iluminação pública em Barrocas. “Está faltando um secretário que tenha pulso para resolver os problemas”, sentenciou Rodrigo reclamando do grande número de demandas não atendidas pelo Executivo no município.

Ele pediu que seja implantado um ginásio na Escola Municipal Padre Isidoro, na região da Estiva, para que as pessoas não tenham a necessidade de se deslocar até a sede do município para terem aulas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Rodrigo solicitou também que o secretário municipal de Educação, Marcelo Melo, mantenha a política de ampliação da acessibilidade de crianças com deficiência à escola.

Rodrigo Moreira solicitou também do secretário municipal de Mobilidade Urbana que faça uma operação tapa buraco na travessa Monte Castelo, no Alto Maron, e também próximo à quadra do Jurema. “A gente tem que tomar cuidado até pra passar a pé”, lamentou o parlamentar.