Rui anuncia modernização de promoções para policiais

No dia em que a Polícia Militar comemora 192 anos de criação, uma série de homenagens foi realizada no Batalhão de Polícia de Choque, em Lauro de Freitas, nesta sexta-feira (17). Presente na solenidade, o governador Rui Costa reafirmou o reconhecimento do Estado àqueles que colocam suas vidas em risco na tarefa diária da corporação e anunciou projeto de modernização de promoções para os policiais.“Enviarei para a Assembleia Legislativa, após o Carnaval, o projeto de modernização da lei de promoções da Polícia Militar. Em apenas dois anos, conseguimos promover 11 mil policiais, um terço de todo o nosso efetivo, mas queremos avançar e melhorar ainda mais. Temos modificações a fazer nesse novo projeto, estamos em fase de revisão final e em breve submeteremos à aprovação da Assembleia”, assegurou Rui.

Sobre as condecorações realizadas nesta sexta, o governador revelou ter tido a informação de que algumas das medalhas não eram concedidas desde 1979, quando se homenageou policiais, pela última vez, por bravura pós mortem. “Esta nossa ação hoje representa o nosso empenho em reconhecer o trabalho desses homens e mulheres que atuam nas ruas”.

O comandante geral da PM, coronel Anselmo Brandão, destacou a filosofia de polícia cidadã como um grande avanço da corporação nos últimos anos. “Estamos mudando aquela ideia de que polícia forte é polícia de guerra. Hoje nós temos uma polícia mais próxima do cidadão, pacificadora, guardiã. Esse é mais um motivo de comemoração. Com a mudança de ideias e conduta dos nossos policiais, a sociedade entende que a PM está aqui para apoiar, defender e disseminar a preservação da vida”, ressalta.

O secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, afirmou que não é à toa que a polícia Militar da Bahia é reconhecida nacional e internacionalmente. “Por todas as ações, não somente em grandes eventos, mas no dia a dia, no policiamento ostensivo, de patrulhamento, pelas ações comunitárias e educativas, temos muito orgulho de pertencer a essa família que é a Polícia Militar. A PM cresceu muito nos últimos anos em tecnologia, aprendizado e informação. Quero agradecer ao comandante geral, que tem atuado muito bem no comando dessa corporação de 33 mil homens e mulheres que dedicam suas vidas em defesa da sociedade de bem”, afirmou Barbosa.

Homenagens

Representados pelos familiares, os soldados Everton Oliveira de Santana e Gilberto Lemos Silva Júnior, da 38ª CIPM, que perderam a vida na defesa da sociedade em janeiro deste ano, no município de Bom Jesus da Lapa, em janeiro deste ano, receberam a Medalha Cruz de Bravura post mortem.

Ainda receberam medalhas os soldados do BOPE, Ricardo Monte Verde, Elton Barbosa, Saad Cruz e Jonata Silva, que também participaram da ação em Bom Jesus da Lapa. O soldado José Cardoso Pereira, lotado na 38ª CIPM, que foi atingido por disparo de arma de fogo na operação e segue internado, será condecorado em outra ocasião.

Dois oficiais e duas praças que tiveram uma conduta exemplar ao logo dos anos de 2015 e 2016 foram agraciados com o prêmio Policial Padrão. A terceira homenagem de “Destaque Operacional” será direcionada a 11 guarnições que participaram de ocorrências relevantes em todo o estado.

