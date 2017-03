Rui inaugura novas sedes da Polícia Militar em Vitória da Conquista

Nesta quinta-feira, o governador Rui Costa visita Vitória da Conquista, onde participa, às 13h30, da inauguração das novas sedes das 77ª e 78ª Companhias Independentes de Polícia Militar (CIPM). O governador também entrega à população o novo Departamento de Política Militar da 92ª CPIM, além de veículos e equipamentos destinados às unidade das policias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros de Conquista e municípios da região.

Rui fará a entrega de 23 Viaturas para as unidades da Polícia Militar dos municípios de Cândido Sales, Itapetinga, Potiraguá e Vitória da Conquista. Outras dez viaturas vão atender as unidades da Polícia Civil de Anagé, Aracatu, Barra do Choça, Cândido Sales, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Macarani e Vitória da Conquista. Já o 7º Grupamento de Bombeiros Militares vai receber um conjunto desencarcerador e dois veículos.

O desencadeador (foto) é um equipamento usado para remoção de pessoas presas em ferragens de veículos que se envolveram em acidentes de trânsito

Pela manhã, o Rui participa, em Conquista, de reunião do Pacto pela Vida, voltada exclusivamente para os representantes das instituições que integram o programa. Às 12h30, o governador atende a imprensa no local do encontro, que será realizado na Casa Rafiki, localizada na Avenida Vivaldo Mendes Ferraz, 460, no bairro Recreio.