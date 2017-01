SAC Fácil alcança marca de 1,6 milhão de atendimentos

O SAC Fácil, ilha de atendimento que permite a realização de serviços online disponíveis no Portal SAC, ultrapassou, em 2016, a marca de 1,6 milhão de acessos. O número mostra que a ferramenta tem atingido o objetivo de otimizar o tempo do cidadão e agilizar a realização de serviços, dispensando a solicitação de atendimento presencial.

Presente em 16 postos da rede, do interior e da capital, o SAC Fácil oferece 220 serviços, como emissão de segunda via de contas de energia e de água, pesquisa de situação cadastral e emissão de certidões de quitação eleitoral e de antecedentes criminais, bem como emissão de Guias de Recolhimento da União e agendamento de atendimento para passaporte.

Nos postos que funcionam com hora marcada – Conquista II, Feira Centro II, Lauro de Freitas, Teixeira de Freitas, Liberdade e Shoppings Paralela e Salvador – é possível ainda agendar atendimento presencial até 30 minutos antes, se na mesma unidade, ou até 60 minutos antes, se o agendamento é feito para outro posto, caso haja disponibilidade de horários.

O SAC Fácil começou a funcionar em junho de 2010, mesma época de inauguração do SAC Paralela. Em seis anos, foram contabilizados 1.626.301 acessos através do autoatendimento, sendo 334.970 deles apenas em 2016. Os serviços mais procurados pelo público são segunda via de conta de energia, comprovante de situação cadastral – CPF, agendamento para atendimento no SAC, segunda via de conta de água e certidão de quitação eleitoral.

Na capital, os postos localizados no Shopping Barra, Shopping Bela Vista, Shopping Liberdade, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Comércio e SAC Servidor possuem SAC Fácil. No Interior, o atendimento está presente nos postos Conquista I (Vitória da Conquista), Conquista II (Vitória da Conquista), Feira Centro II (Feira de Santana), Guanambi, Itabuna, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas e Valença.