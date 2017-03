Saiba como corrigir erros nas contas inativas do FGTS

Caixa Econômica Federal recomenda que trabalhador sempre procure apoio em agências munido dos documentos

Alguns dos problemas: falta de recursos em conta ou valores diferentes na consulta e no saque

Com o início dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) - desde a última sexta-feira (10), milhares de trabalhadores compareceram às agências da Caixa Econômica Federal para retirar os recursos disponíveis.

Apesar da abertura da etapa dos resgates, o cidadão ainda pode se deparar com erros cadastrais na boca do caixa eletrônico. Entre os problemas mais comuns estão a falta de recursos em alguma conta inativa ou diferentes valores informados na consulta e, posteriormente, liberados para saque.

A Caixa recomenda que o trabalhador busque o apoio das agências sempre munido da carteira de trabalho e de um documento de identificação.

Nos casos de disparidades nas contas inativas, o problema pode estar relacionado à data de rescisão do contrato. A recomendação, neste caso, é para que o trabalhador peça um comprovante do encerramento do vínculo trabalhista na empresa e leve à agência bancária para realizar a correção, caso essa comprovação não esteja expressa na carteira de trabalho.

Segundo a Caixa, se o trabalhador não conseguir comprovar o desligamento, ele poderá procurar uma superintendência regional do Ministério do Trabalho e Emprego para resgatar o registro.

Em outra situação, caso não haja saldo nas contas inativas, esgotadas as possibilidades acima, o valor pode ter sido transferido automaticamente para a poupança ou conta-corrente, se o trabalhador for correntista da Caixa.

Independentemente do valor a ser sacado – e não só aqueles acima de R$ 10 mil -, o banco recomenda que o trabalhador leve seus documentos. Será mais fácil resolver qualquer problemas com todos em mãos.

Para evitar transtornos na hora de sacar os valores, a Caixa aumentou o expediente de suas agências em dias específicos em duas horas, além de abrir os bancos em alguns sábados.

A Caixa alerta que há tempo hábil para todos os beneficiados com a medida sacarem os valores e recomenda para que o trabalhador evite correria às agências bancárias.

Fonte: Portal Brasil, com informações da Caixa Econômica Federal.