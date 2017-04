SAMUR inaugura serviço de alta complexidade oncologica

Será entregue oficialmente nesta sexta-feira, 28, a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia com Serviços de Radioterapia (Unacon) do Hospital Samur. Com ela, haverá a ampliação da assistência e tratamento dos pacientes com câncer de Vitória da Conquista e de toda região pelo Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo também cirurgias oncológicas e leitos de UTI.

A Unidade está credenciada pelo Ministério da Saúde e está realizando os procedimentos a cerca de um mês. Os recursos são do Governo Federal, destinados a esses serviços, e somam R$ 8.318.908,80.

A Unacon possui modernos equipamentos e tecnologias, além de recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais prevalentes na região. O novo sistema conta ainda com registro de pacientes por meio de prontuários digitalizados e armazenados na Internet, nas chamadas nuvens. Isso facilita o acesso aos dados de pacientes e acelera também o atendimento e encaminhamento dos casos.

A inauguração oficial dos serviços será realizada nesta sexta-feira, 28, às 17 horas, na Câmara de Vereadores, com a presença de autoridades civis, militares e eclesiásticas, além da diretoria do Hospital Samur e profissionais da saúde.