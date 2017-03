Sebrae em Vitória da Conquista altera atendimento ao MEI

Microempreendedor Individual pode ser atendido diariamente na Sala do Empreendedor, ou às segundas, quartas e sextas-feiras no Sebrae

O Microempreendedor Individual (MEI) deve ficar atento ao novo formato de atendimento do Sebrae em Vitória da Conquista. O atendimento ao MEI pela instituição na cidade, a partir do mês de março, passa a ser realizado nas segundas, quartas e sextas-feiras. A mudança ocorre devido à ampliação do atendimento ao MEI na cidade, que passou a contar também com a Sala do Empreendedor, desde o final de outubro, facilitando o acesso aos moradores da Zona Oeste da cidade.

“Em parceria do Sebrae com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, foi implantada a Sala do Empreendedor, onde também há um espaço específico para o atendimento ao MEI. Então, o Microempreendedor Individual passa a ter dois espaços definitivos de atendimento”, explica Lívio Moniz, gerente interino do Sebrae em Vitória da Conquista.

Locais de atendimento ao MEI

O Sebrae está localizado na Rua Coronel Gujé, 221, Centro, e o atendimento ao MEI ocorre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 12h, e das 14h às 17h.

Já na Sala do Empreendedor, que fica no 1º piso do Mercado Municipal do Bairro Brasil, o atendimento ao MEI acontece diariamente, das 8h às 12h e das 14h às 18h.