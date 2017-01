Sebrae inscreve escolas públicas em educação empreendedora

Os municípios podem aderir à metodologia Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que desenvolve habilidades e comportamentos em alunos do ensino fundamental

Texto – Anaisa Freitas

Ensinar sobre empreendedorismo e desenvolver características empreendedoras em crianças e adolescentes são os principais objetivos do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). Escolas públicas de ensino fundamental interessadas em participar desta iniciativa do Sebrae já podem fazer inscrições, por meio das secretarias municipais de educação. A aprovação da instituição no edital vai possibilitar a capacitação de professores que levarão o comportamento empreendedor para as salas de aula.

Todo o processo está disponível no edital, pelo site, e cada cidade pode encaminhar uma proposta com, no máximo, duas escolas onde deseja implantar a metodologia durante esse ano letivo e mais o de 2018. Propostas e documentos produzidos em meio digital devem ser enviados para análise até o dia 22 de fevereiro, e, se via postagem, até o dia 24. As inscrições contempladas serão conhecidas no dia 10 de março, por meio do site.

Voltada para alunos entre 6 e 14 anos, a proposta pedagógica do JEPP é dividida em nove cursos, um para cada ano do ensino fundamental, que instruem de forma lúdica sobre comportamento empreendedor, cultura da cooperação e da inovação, ecossustentabilidade, ética, cidadania, dentre outros conteúdos possíveis de serem aplicados nas disciplinas curriculares ou em atividades extras. A carga horária de cada curso varia de 22 a 30 horas, divididas entre 10 a 15 encontros.

Todo conteúdo da metodologia empreendedora será repassado pelos professores previamente capacitados em várias dinâmicas necessárias ao processo pedagógico. Na prática, os professores irão produzir, simular vendas, montar negócios e fazer uma série de atividades que, posteriormente, serão transmitidas aos alunos. A metodologia será aplicada aos alunos no início do segundo semestre letivo desse ano e de 2018. A avaliação dos resultados com os professores acontece no final de cada ano.