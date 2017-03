Sebrae lança aplicativo: radar

Solução do Sebrae mostra características de endereços mais adequados para abrir um negócio

Ferramenta gratuita será disponibilizada na internet e em aplicativos para celular a partir da próxima quinta-feira, 9

Encontrar o local mais adequado para abrir um negócio. Eis uma decisão importante e ainda difícil para quem decide se enveredar pelo caminho do empreendedorismo. Foi pensando nas demandas por esse tipo de informação que o Sebrae Bahia desenvolveu o Radar, ferramenta gratuita disponível gratuitamente.

Trata-se de uma solução digital através da qual o empreendedor terá acesso a diversas informações para subsidiar a abertura de um negócio. A ferramenta será disponibilizada online no endereço www.radarsebrae.com.br e por meio de aplicativo para Android e IOS (adquirido via Google Play ou Apple Store).

O Radar tem uma base de dados de 14 cidades baianas: Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Jacobina, Juazeiro, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. De acordo com o interesse do empreendedor e o perfil do negócio que está pensando em iniciar, a solução ajuda com informações sobre locais com maiores potenciais para implantação do negócio, considerando perfil de clientes, concorrência, entre outras.

O empreendedor pode selecionar o bairro ou o tipo de negócio que planeja atuar. A partir daí, ele terá acesso a informações estratégicas que auxiliam na fase inicial do empreendimento: informações sobre o mercado (clientes e concorrentes) e sobre a performance de um negócio (mortalidade, índice de tendência etc). O candidato a empresário pode selecionar, por exemplo, o bairro de Águas Claras, em Salvador, e lá vai ter acesso aos principais segmentos empresariais, com importantes indicadores para considerar antes de tomar sua decisão e também para contribuir com a sua estratégia de atuação.

O diretor de atendimento do Sebrae Bahia, Franklin Santos, explica que o Radar foi desenvolvido para atender, principalmente, dois perfis de empreendedores: aqueles que têm uma ideia de negócio, mas estão em dúvida sobre o local, e os que têm o local, mas ainda não sabem em que investir. “É fundamental que o empreendedor esteja subsidiado com o máximo de informações possíveis antes de abrir um negócio. O Radar vai auxiliá-lo nesse passo, identificando oportunidades e indicando locais adequados para abertura de determinado empreendimento. É importante destacar também que a atualização constante de conhecimentos é sempre essencial para o empresário se manter competitivo no mercado”.