Sebrae lança novo edital do Senhor Orientador

Objetivo agora é selecionar 221 consultores para orientar empresários de todo o país na tomada de crédito

Aposentados da rede bancária terão nova chance para atuar pelo projeto Senhor Orientador, lançado pelo Sebrae. O novo edital, acaba de ser publicado vai preencher 221 vagas alocadas em todas as regiões do país. Os consultores credenciados reforçarão o time de orientadores para auxiliar os pequenos negócios no acesso ao crédito, com foco em linhas do Banco do Brasil voltadas especificamente para o segmento. As inscrições, que podem ser feitas no link http://migre.me/wklE4, estão abertas e encerram no dia 10 de abril.

O primeiro edital foi lançado em fevereiro, quando foram selecionados 310 consultores. Entre os pré-requisitos para participar, o interessado precisa ser aposentado; ter, no mínimo, 60 anos; e possuir, pelo menos, dez anos de experiência em análise de crédito e atendimento à pessoa jurídica. O processo de credenciamento terá três etapas: inscrição; habilitação e qualificação técnica; e treinamento e avaliação do uso da ferramenta operacional, plataforma que será utilizada no trabalho dos consultores.

A expectativa é que 37 mil micro e pequenas empresas sejam atendidas por esses consultores até o fim do ano. “Contaremos com esses profissionais experientes no mercado para avaliar a capacidade de endividamento das empresas e orientar os empresários na obtenção de capital de giro. Apoiar o pequeno negócio neste momento de retomada da economia é fundamental, mas deve ser feito de maneira consciente, com riscos calculados, minimizando a chance de inadimplência dessas empresas”, explica o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos.

Bahia e Santa Catarina já preencheram as vagas previstas para os seus estados no edital anterior, por isso, não entram nessa nova seleção. As vagas estão assim divididas: Acre (8), Alagoas (5), Amazonas (12), Amapá (8), Ceará (12), Distrito Federal (8), Espírito Santo (5), Goiás (12), Maranhão (9), Minas Gerais (9), Mato Grosso do Sul (8), Mato Grosso (10), Pará (10), Paraíba (6), Pernambuco (8), Piauí (5), Paraná (9), Rio de Janeiro (17), Rio Grande do Norte (7), Rondônia (7), Roraima (8), Rio Grande do Sul (12), Sergipe (5), São Paulo (17), Tocantins (4).

Como funciona

O Senhor Orientador deu início à fase de operação do Programa Empreender Mais Simples: menos burocracia, mais crédito, convênio assinado em janeiro entre o Sebrae, o Governo Federal e o BB com o objetivo de simplificar a gestão de micro e pequenas empresas e orientar o financiamento a empresários. É prevista a liberação do montante total de R$ 8,8 bilhões para capital de giro pelo banco.

O empresário interessado em obter esse crédito deve procurar o Sebrae em seu estado. Ele será encaminhado a um dos consultores credenciados no Senhor Orientador para realizar diagnóstico da empresa e avaliar se o financiamento é a melhor solução para o negócio. A consultoria será presencial e remunerada, com duração de quatro horas. Cada consultor poderá atender até 200 empresas. Os selecionados firmarão contrato com o Sebrae até dezembro de 2018.