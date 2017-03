Sebrae realiza apresentação do Projeto Indústria da Moda

Apresentação do Projeto Indústria da Moda acontece em Vitória da Conquista, no dia 20

Para melhorar a competitividade e tornar os negócios do segmento de moda e vestuário mais inovadores, o Sebrae vai realizar uma palestra para apresentação do Projeto Indústria da Moda em Vitória da Conquista, dia 20, no auditório da instituição na cidade. O Projeto é voltado para Microempreendedores Individuais (MEI) e Micro e Pequenas Empresas (MPE), e suas ferramentas contam com grande percentual de subsídio do Sebrae.

Por meio do Projeto, o Sebrae oferecerá ações como consultorias de inovação com temas de modelagem e desenvolvimento de coleções; ações de assessoramento gerencial ao longo do ano por um consultor especializado; possibilidade de participação em feiras do segmento, como a São Paulo Fashion Week; realização de eventos com profissionais do Instituto By Brasil e SENAI, entre outras ferramentas que serão disponibilizadas.

“Este é um projeto voltado exclusivamente para a Indústria da Moda, o que é um grande ganho para a região, que concentra 14% dos negócios do segmento no Estado”, explica Priscila Gomes, gerente adjunta do Sebrae em Vitória da Conquista.