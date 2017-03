Secretaria de Administração se reúne com o Simmp

Na manhã desta sexta-feira, 3, o secretário municipal de Administração, Gildásio Oliveira de Carvalho, recebeu representantes do Sindicato do Magistério Municipal Público de Vitória da Conquista (Simmp). O secretário assumiu a pasta na última terça-feira, 21, e promoveu o encontro com o intuito de se apresentar à entidade e estreitar o seu relacionamento.

A abertura para as demandas das entidades representativas dos servidores é uma marca do governo municipal, conforme explica o secretário de Administração Gildásio Oliveira. “O encontro com o Simmp teve a intenção de me apresentar como secretário da pasta e nos aproximarmos, uma vez que é com o diálogo que chegamos ao denominador comum”.

O secretário municipal de Educação, Marcelo Melo, também participou do encontro e reiterou a disposição do Governo em ouvir a categoria e buscar o entendimento . “O governo municipal tem toda disponibilidade de ouvir as demandas do Sindicato e, dentro do que for possível, atendê-las.”

A avaliação do encontro foi favorável. De acordo com Lígia Correia, diretora de Saúde do Simmp, esse primeiro contato com o setor é fundamental para um diálogo contínuo e saudável. “É muito importante conhecer o secretário de Administração, que vai estar na mesa de negociações conosco. A gente precisa estreitar essa relação, pois o Sindicato está aqui para defender os direitos da categoria”, afirma.