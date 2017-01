Secretaria de Indústria e Comércio apresenta projetos

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Planejamento apresentou um plano de ações às entidades representativas dos setores na manhã desta terça-feira, 10. Na oportunidade, o secretário Cláudio Cardoso também ouviu os líderes das instituições presentes, buscando informações e parcerias que venham a integrar o planejamento da Secretaria.

O prefeito Herzem Gusmão, acompanhado da vice-prefeita Irma Lemos, também participou do encontro. Ele ressaltou que acredita que este é um ano de crescimento e, para isso, conta com a participação coletiva. “Não quero apenas decidir de forma isolada com os secretários, no gabinete. Eu quero ouvir a cidade, pois a Prefeitura é nossa. Eu quero ouvir vocês”, convidou.

Durante a sua apresentação, o secretário Cláudio Cardoso expôs a atual situação da Secretaria e falou sobre perspectivas futuras para o trabalho em parceria com as entidades representativas dos segmentos. Dentre os projetos de ações, estão a criação do SAC Municipal, que deve unificar serviços públicos em um mesmo espaço para maior celeridade no atendimento ao cidadão; a implantação da Prefeitura Móvel; a captação de recursos e escritório de projetos; a lei geral das Micro e Pequenas Empresas; e a Economia Solidária com resultados. Além disso, os representantes da indústria e do comércio também tiveram espaço para expor suas considerações e levantar necessidades do setor.

O secretário Cláudio Cardoso afirmou que o objetivo do encontro é abrir as portas da Prefeitura para os empresários, criando uma relação de parceria, proximidade e prontidão: “Vamos dar uma resposta à demanda dos empresários e criar um ambiente favorável e atrativo para o empreendedor.” Para isso, o Governo Municipal irá manter o diálogo constante com as entidades do ramo. “Queremos conhecer suas ideias, projetos e ações, que com certeza vamos abraçar e dar total apoio”, concluiu.

A reunião surpreendeu João Luís dos Santos, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Vitória da Conquista. “Já sentíamos falta, há muito tempo, desse contato direto com o poder executivo municipal”, relatou. Além disso, ele mostrou confiança na nova proposta de governo: “Acredito que vem para devolver a cidade ao conquistense, principalmente à classe que gera empego, não importa o tipo de atividade, comercial ou industrial.”

Também estiveram presentes no encontro o secretário municipal de Serviços Públicos e Transporte, Esmeraldino Correia; a secretária Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Tina Rocha; e o diretor-presidente da Emurc, José William Nunes; além de outros membros do Governo Municipal.

Ao fim da reunião, os participantes se dirigiram ao Centro de Educação e Cultura Glauber Rocha. Lá, conheceram o espaço, visitaram os núcleos de economia solidária e puderam discutir melhor as ações para a área.