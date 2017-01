Secretaria Municipal de Educação realiza Jornada Pedagógica

Com o tema “Ensinar e Aprender: do conhecimento coletivo ao êxito individual”, a Jornada Pedagógica 2017 terá início no dia 01 de fevereiro para os professores da rede municipal de ensino de Vitória da Conquista, contratados e efetivos, a partir das 8h, no Centro de Convenções Divaldo Franco.

Realizada pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da coordenação pedagógica, a Jornada tem o objetivo de promover condições para a reflexão sobre os processos de ensino e aprendizagem, além de dar um direcionamento mais específico para a garantia de um ensino e aprendizagem críticos, reais e significativos.

Na abertura do evento, serão oferecidas três palestras com importantes nomes da área educacional. A primeira delas, “Ensinar e aprender: do conhecimento coletivo ao êxito individual”, será ministrada por Guilherme Bellintani, ex-secretário de Educação de Salvador, Doutor em Desenvolvimento, turismo e Cultura e Mestre em Educação pela Universidade Federal da Bahia – UFBA.

A segunda palestra, “A importância do Conselho Municipal de Educação”, terá como palestrante o Presidente do Conselho Municipal de Educação de Vitória da Conquista, Edgard Larry Andrade Soares. A última palestra será ministrada pela pedagoga e diretora pedagógica da Secretaria de Educação de Salvador Joelice Braga, que trará uma abordagem pedagógica com a temática “Ensinar e Aprender”.

Nos dias 2 e 3, a Jornada Pedagógica terá continuidade nas escolas. Nesses dois dias, serão promovidas discussões acerca dos projetos didáticos a serem implementados em cada escola, entre outras temáticas.