Secretaria oferece mais de 11 mil vagas para Educação Profissional

Foto Claudionor Junior

A inscrição do Sorteio Eletrônico para 11.748 mil vagas dos cursos técnicos de nível médio oferecidos, na forma de articulação Subsequente da rede estadual de Educação Profissional, começa nesta segunda-feira (9). As vagas são para estudantes que já concluíram o Ensino Médio e que desejam voltar a estudar. No total, são 33 cursos técnicos de nível médio de 11 Eixos Tecnológicos oferecidos nos Centros Estaduais e Territoriais de Educação Profissional e seus anexos, em 57 municípios baianos, nos 27 territórios de identidade. As inscrições podem ser feitas até 17 deste mês, exclusivamente, no Portal da Educação , onde também pode ser conferida a oferta por Centro de Educação Profissional e município.“A oferta da Educação Profissional da Bahia tem crescido, a partir de 2007, quando se tornou uma prioridade do Governo do Estado investir na formação e preparação dos jovens para o mundo do trabalho. Portanto, só na modalidade Subsequente são quase 12 mil novas vagas ofertadas a estes jovens e trabalhadores, para que possam atender a demanda competitiva do mundo do trabalho e se beneficiar do desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Estado”, afirma o secretário estadual da Educação, Walter Pinheiro.Das vagas oferecidas, 9.288 são para o interior do estado e 2.460 mil para Salvador e região metropolitana. O sorteio será realizado às 15h do próximo dia 23, no auditório da Secretaria da Educação, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. ‘Somente pode participar do Sorteio Eletrônico o estudante que tenha concluído o Ensino Médio e suas modalidades, de forma gratuita, seja em estabelecimentos de ensino da rede pública de Educação – no âmbito federal, estadual ou municipal – ou que tenha, comprovadamente, cursado o Ensino Médio em instituição filantrópica ou em instituição privada na condição de bolsista integral.