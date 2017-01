Secretaria realiza processo seletivo para remoção de professores entre escolas

Portaria (n° 241/2017) definindo novo processo de remoção de professores do Ensino Fundamental e Médio que desejem mudar de escola foi publicada pela Secretaria da Educação do Estado, nesta terça-feira (17), no Diário Oficial. As inscrições para participar da seleção serão realizadas desta quarta-feira (18) até o próximo dia 24, de acordo com edital nº 01/2017, também divulgado no DO.

O objetivo é normatizar o sistema de remoções e reajustar o quadro do magistério da rede estadual de ensino, respeitando os direitos dos servidores e sem comprometer a continuidade do serviço. Para a inscrição, os professores devem preencher o formulário de requerimento de remoção, contidos no edital, protocolando no SAC Educação de Salvador e Feira de Santana, ou nos 26 Núcleos Regionais de Educação (NRE) do interior, justificando a necessidade para transferência de unidade.

O processo de remoção independe de autorização ou ciência do superior hierárquico da unidade. Em caso de remoção pretendida entre unidades do mesmo município, o professor deverá indicar três escolas em ordem decrescente de prioridade. Já para transferência entre municípios, o educador será preciso indicar três localidades também em ordem decrescente de prioridade.

A divulgação da classificação será realizada no dia 1º de fevereiro, tendo a possibilidade de o professor recorrer no prazo de dois dias úteis. O resultado final será divulgado no dia 8 do mesmo mês. A portaria e o edital também podem ser acessados no Portal da Educação. Foto: Claudionor Jr.