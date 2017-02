Secretaria reforça parceria com o Ministério da Educação

A Secretaria Municipal de Educação não tem medido esforços para dotar o município de uma estrutura que atenda as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, buscando melhorias e garantindo uma educação de qualidade. E para alcançar esses objetivos e investimentos, o Governo Municipal dispõe, não só de iniciativa própria, como também conta com o apoio do Governo Federal, por meio do Ministério da Educação.

Na última terça-feira, 14, o secretário de Educação Marcelo Melo se reuniu, em Brasília, com o Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Silvio Pinheiro. O encontro teve como objetivo discutir e reforçar parcerias entre os governos.

Na ocasião, o secretário apresentou ao Presidente do FNDE algumas demandas do município e também atualizou a situação de Vitória da Conquista no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec), módulo que os gestores municipais inserem informações sobre todo o processo de execução das obras a fim de subsidiar os técnicos do FNDE.

De acordo com o secretário Marcelo Melo, “ O encontro foi bastante produtivo, pudemos apresentar as nossas demandas e estreitar a nossa relação com o Governo Federal, que tem um papel fundamental no processo educacional do nosso país. Temos certeza que Vitória da Conquista só tem a ganhar com essa parceria”, afirmou.

Durante a reunião, o Presidente do FNDE assegurou a liberação de recursos para a retomada de importantes obras que estavam paradas em Vitória da Conquista. Além disso, Conquista também será incluída no novo Plano de Ações Articuladas do MEC. Por meio deste, o município contará com um novo regime de colaboração, conciliando a atuação dos governos, envolvendo uma ação técnica e atendimento da demanda educacional, visando à melhoria dos indicadores da educação.