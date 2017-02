Secretário de Educação visita escolas da Zona Rural

A Secretaria de Educação, em consonância com o Governo municipal, quer aproximar cada vez mais a gestão das escolas municipais. Por isso, o secretário de Educação Marcelo Melo está visitando as unidades escolares para conhecer de perto as demandas de cada localidade. Hoje foi a vez das escolas municipais Paulo Setubal, no distrito de Inhobim, Tobias Barreto, distrito de Veredinha, Manoel Martins Ferreira, povoado de Abelhas e Afonso Hoffman, povoado de Matinha.

Na oportunidade, o secretário Marcelo Melo, acompanhado pelo Vereador Osmário Lacerda, pôde conhecer as instalações de cada unidade escolar, conversar com professores e diretores que atuam em cada escola e se inteirar das reais necessidades de cada uma. “Essas visitas às escolas municipais fazem parte do nosso plano de gestão, precisamos dialogar com os professores e diretores que atuam em cada unidade escolar, queremos ouvir as necessidades de cada um e nada melhor do que ver de perto quais são essas demandas” explicou o secretário de Educação Marcelo melo. Para o diretor da Escola Municipal Paulo Setubal, José Roberto Amaral, a iniciativa é de extrema importância. “ É muito bom saber que a Secretaria está querendo ficar a par das nossas necessidades, a nossa luta é enorme e precisamos muito trabalhar com esta parceria”, afirmou. Texto e foto: Ascom PMVC