Semana do Meio Ambiente tem início dia 05 de junho

Texto e imagem: PMVC Bahia

Com o tema “Serra do Piripiri. Abrace a Serra, abrace a vida!”, a Secretaria de Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, está com uma programação especial para a Semana do Meio Ambiente. De 5 a 10 de junho, diversas ações educacionais serão realizadas no sentido de fortalecer a Gestão Ambiental do município e despertar uma consciência coletiva sobre o assunto.

Cursos de capacitação, seminário temático, mutirão de recuperação de nascentes e de limpeza, caminhada ecológica, entre outras atividades, farão parte do evento. A abertura da Semana acontece com a Feira Ambiental, no dia 5 de junho, na Praça Barão do Rio Branco, das 9h às 17h.

No dia 7 de junho, será promovido o Seminário Temático, espaço de discussão no Teatro Glauber Rocha, localizado no campus de Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). A ação contará com a presença de gestores e professores da área, havendo certificação para os participantes. Os interessados podem se inscrever por meio do formulário on-line.

Tema da edição – Buscando conscientizar a população para a preservação da Serra do Periperi, a Semana discutirá o impacto da urbanização, bem como o trabalho de gestão de unidades de conservação. Com o crescimento populacional, o desenvolvimento da cidade e, sobretudo, a especulação imobiliária, a Serra sofre o impacto de ações como queimadas e extinção vegetal, afugentamento dos animais de seu habitat natural, além dos riscos aos mananciais hídricos da área.

Por meio da Semana, o Governo Municipal busca estimular a formação de indivíduos conscientes e responsáveis ambientalmente, capazes de, coletivamente, cuidar de um patrimônio importante para nossa região. Outras informações sobre a Semana podem ser obtidas com a Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone (77) 3429-7906.