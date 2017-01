SENAI prorroga inscrições para os cursos técnicos pagos

As inscrições para cursos técnicos presenciais e a distância do SENAI Bahia 2017.1 foram prorrogadas até 29 de janeiro. O processo de inscrições para as bolsas de gratuidade está encerrado desde novembro. No total, estão sendo oferecidas mais de quatro mil vagas para os cursos pagos na capital e interior do estado. As inscrições, inclusive no caso dos cursos a distância (EaD), devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site www.tecnicosenai.com.br