Serviço público de saúde libera centenas de exames agarrados

Primando pelo atendimento humanizado e respeitando os direitos da cidadania, a administração municipal Herzem Gusmão, desenvolveu diversas ações que vem tirando das gavetas centenas de procedimentos na área da saúde pública, como exames laboratoriais, exames de imagens e até mesmo as consultas médicas com mais profissionais atendendo nos diversos postos de saúde do município.

Nesses primeiros vinte dias de atividades da nova gestão municipal, são visíveis as melhorias de alcance à população.

Os novos planos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, Ceres Almeida demonstram a capacidade gerencial do setor, notadamente no atendimento ao público, quando o sorriso aberto do servidor, gera clima de sinergia com a população.

Como tem dito o Prefeito Herzem Gusmão, as mãos de Deus estão no comando. Que assim seja!