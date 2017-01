Serviços Públicos discute novas ações com agentes de trânsito

A nova composição da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Trânsito e Transportes foi apresentada na manhã desta quarta-feira, 11, aos agentes da Coordenação Municipal de Trânsito. O encontro foi realizado no auditório do 9º Batalhão da Polícia Militar, onde o grupo foi recepcionado pelo comandante da guarnição, o tenente coronel Wilson Teixeira.

Na ocasião, o secretário da pasta Esmeraldino Correia expôs a frente de trabalho com metas e ações que devem ser colocadas em prática pela Coordenação de Trânsito em curto prazo. “A equipe de agentes de trânsito já está estabelecida, e a partir daí vamos chegar com a doutrina do governo Herzem Gusmão, que traz o compromisso com o diálogo, o trato sincero com as pessoas e a valorização dos funcionários”, afirmou.

O secretário falou ainda sobre o plano de ações para os próximos 100 dias, desenvolvido pela Secretaria, para fazer fluir o trânsito e melhorar o ir e vir dos pedestres. Além disso, ele destacou a necessidade de um trabalho educacional: “Vamos chamar e alertar a cidade, para que não fiquemos tão somente o punir, mas essencialmente no educar. No trânsito, quando você interfere com a educação, os resultados são os melhores possíveis.”

Durante o encontro, foi aberto espaço para os agentes de trânsito apresentarem demandas e realizarem questionamentos, que foram prontamente respondidos. “A nossa expectativa é a melhor possível. A gente pretende ampliar as nossas ações junto à comunidade, prestar um bom serviço, corrigir o que está precisando e melhorar o que já está dando certo. Vamos trabalhar em conjunto com a nova gestão, já que a sua visão também é essa, é prestar um bom serviço para a comunidade de Vitória da Conquista”, destacou o agente de trânsito Tiago Barros.

Também participaram da mesa de composição da reunião o coordenador municipal de trânsito, Ramon Campelo; o coordenador municipal de Limpeza Pública, Joaquim Ernesto; e Rainer Mendes, representando os servidores da Secretaria.