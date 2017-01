Sheila Andrade assume Presidencia da CDL

Foto Neto Schmitz especial para a Revista Perfil

Realizada posse administrativa da nova Presidente da CDL

A Empresária Sheila Andrade, das Lojas Nacional, já está à frente da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL de Vitória da Conquista. A posse administrativa foi realizada no dia 02 de Janeiro de 2017, quando a empresária assumiu a presidência da entidade para o biênio 2017/2018.

A Diretoria da CDL do Biênio 2017/2018 está assim constituída: CONSELHO SUPERIOR. PRESIDENTE: DANIEL SOARES NETO (SILVA CALÇADOS); VICE-PRESIDENTE: CLAUDIA DUTRA MELO PEREIRA (PLATAFORMA); DIRETOR: ANTONIO ALVES CABRAL FILHO (CABRAL E SOUZA); DIRETOR: JOSÉ FALCÃO DE SOUSA (FALCÃO CALÇADOS); DIRETOR: EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA (ÓTICAS VIP); DIRETORIA ADMINISTRATIVA: PRESIDENTE: ANA SHEILA LEMOS ANDRADE (LOJAS NACIONAL); VICE-PRESIDENTE: CLÓVIS SOUSA MARQUES (PONTO 5); DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS: MARCOS ALBERTO DE O. DAS VIRGENS (SICOOB); DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS: PAULO ALMEIDA NUNES (ALUMÍNIO E CIA); DIRETOR DE RH: MARIA DO SOCORRO NUNES OLIVEIRA (MILLY MODAS);

DIRETOR DE RH: JAILSON LOPES (STAR COLOR);

DIRETOR DE PATRIMÔNIO: MARIA DA GLÓRIA G. B. LINO (BEM-ME- QUER); DIRETOR DE PATRIMÔNIO: HÉLIO SOUSA MARQUES (CRIS MODAS); DIRETOR DE PRO/EVENTOS: LAURO ALVES MOREIRA (GRANFORT);

DIRETOR DE PRO/EVENTOS: CESAR MEIRA DE ANDRADE (BOTICÁRIO); DIRETOR DE PRO/EVENTOS: RENAN SILVA DE JESUS (CONQUISTA IMÓVEIS); DIRETOR DE PRO/EVENTOS: ARLENE MORAIS BARBOSA (MARIA JOAQUINA); DIRETOR DA ZONA OESTE: MANOELZITO DIAS ROCHA (MR IMÓVEIS); DIRETOR DA ZONA OESTE: ROQUE FRANCISCO ANDRADE (G4) e DIRETOR DO SPC: ANTONIO GERALDO SANTOS SOUZA ( SPAÇO XIS).

Foto Neto Schmitz

A Presidente Ana Sheila Andrade disse que “nossa dedicação será constante e com parcerias. Queremos que os lojistas venham participar conosco para que as resoluções sejam tomadas de comum acordo, buscando sempre o melhor para o Comércio de Conquista”. A ex-presidente Cláudia Dutra, da Plataforma, é a vice-presidente do Conselho Superior da entidade.

A Cerimônia oficial de posse acontece na próxima quinta-feira, dia 12 de janeiro.