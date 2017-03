SINDUSCON realiza evento inédito em Vitória da Conquista

“Sou associado ao SINDUSCON-BA há mais de 20 anos e durante todo este tempo nunca tive arrependimentos. O sindicato é composto por empresários que trabalham no mesmo setor, vivenciando a mesma problemática e buscando o mesmo objetivo, a defesa dos nossos interesses e melhores condições de negócios para que a indústria da construção civil cresça no Estado da Bahia. Principalmente agora, com a crise econômica que estamos passando e o mercado tão austero é que o SINDUSON-BA se faz presente e nos representa de forma extraordinária, em todas as esferas: nacional, estadual e municipais. Deixando-nos tranquilos e confiantes de que estamos em boas mãos e que vamos vencer juntos”, afirma Vicente Mário Visco Mattos, sócio – diretor da Concreta Tecnologia e Engenharia Ltda.

Os benefícios de ser associado e o papel do SINDUSCON-BA serão destaque em evento inédito em Vitória da Conquista, no dia 23 de março, das 13h30 às 17h, na unidade integrada da FIEB, localizada na Av. Olívia Flores, 3900 – Universidade. Ainda na programação abertura com Luciano Bonfim, Delegado Regional do SINDUSCON-BA, palestras sobre “Relações Trabalhistas e Convenções Coletivas” e “Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção”, apresentação dos serviços oferecidos pelo SEBRAE e pelo sistema “S” SESI/SENAI/IEL Bahia através dos Convênios SINDUSCON-BA para a Indústria da Construção e visita guiada à unidade integrada.

O evento é gratuito e tem como público – alvo empresários, diretores e gerentes do setor da indústria da construção que atuam na região sudoeste do Estado da Bahia. Os interessados podem fazer inscrições pelo telefone (77) 3201-5708 ou pelo e-mail sesirmsudoeste@fieb.org.br;