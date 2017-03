Sistema Campo Limpo: inpEV na Exposição Conquista

Instituto vai reforçar práticas que fazem do Sistema referência mundial na logística reversa de embalagens vazias de defensivos

Para celebrar as conquistas do Sistema Campo Limpo, o inpEV, em parceria com a central de recebimento de embalagens de Vitória da Conquista, administrada pela Aras – Associação dos Revendedores de Produtos Agropecuários do Sudoeste, e Adab – Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, participa da Exposição Conquista 2017 para compartilhar com os produtores os excelentes resultados na correta destinação do das embalagens vazias de defensivos agrícolas. O alto índice de eficiência do Sistema, que hoje é de 94% das embalagens recicladas, colocou o Brasil como referência mundial em logística reversa no campo.

Em 2016, foram destinadas 44.528 toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas, período em que o Sistema comemorou 15 anos de atuação e a marca de mais de 410 mil toneladas encaminhadas de maneira correta, o que só foi possível com a intensa contribuição de produtores, centrais, distribuidores, associações e poder público. No ano passado o Sistema Campo Limpo retirou dos campos do Nordeste do Brasil 4.953 toneladas dessas embalagens. Essa quantidade corresponde a 11% do total destinado no país. A Bahia foi responsável por entregar mais de 3.088 toneladas do material.

E para manter o Sistema Campo Limpo no hall de exemplo de práticas que merecem ser compartilhadas e replicadas, o inpEV aposta na educação e conscientização ambiental dos profissionais do agronegócio. “Nosso objetivo é levar informação sobre o Sistema Campo Limpo para todos. Temos atuado no sentido de reforçar juntos aos produtores a necessidade de seguir corretamente as práticas básicas estabelecidas para a devolução do material. Com isso, conseguiremos manter nosso elevado índice de eficiência na correta destinação das embalagens e continuaremos sendo referência mundial na logística reversa do material”, destaca Gustavo de Oliveira Pimentel, coordenador de Operações do inpEV.

Sobre o inpEV - Há 15 anos, o inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias) atua como núcleo de inteligência do Sistema Campo Limpo nas atividades de destinação de embalagens vazias de defensivos agrícolas e promove ações de conscientização e educação ambiental sobre o tema, conforme previsto em legislação. É uma instituição sem fins lucrativos formada por mais de 100 empresas e nove entidades representativas da indústria do setor, distribuidores e agricultores.

Sobre o Sistema Campo Limpo - O Sistema Campo Limpo tem como base o princípio das responsabilidades compartilhadas entre todos os elos da cadeia produtiva (agricultores, fabricantes e canais de distribuição, com apoio do poder público) para realizar a logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas. O Brasil é referência mundial na destinação ambientalmente correta do material, encaminhando 94% de embalagens plásticas primárias para reciclagem ou incineração. Mais informações sobre o inpEV e o Sistema Campo Limpo estão disponíveis no site www.inpev.org.br, no Facebook, Youtube e Instagram.