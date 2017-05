Sistema FIEB inaugura unidade integrada em Conquista

O Sistema FIEB inaugura, na próxima quinta-feira, 1º de junho, às 10h30, em Vitória da Conquista, a Unidade Integrada Jorge Lins Freire. Implantado em uma área de 30 mil metros quadrados, com área construída de 8.562m², o conjunto arquitetônico abriga as unidades do SESI, SENAI e IEL, onde funcionam o Centro de Segurança e Saúde no Trabalho do SESI, a Escola SESI Anísio Teixeira e a Escola Técnica do SENAI Fernando Costa D’Almeida.

Com investimentos de R$ 19 milhões, a unidade localizada na Avenida Olívia Flores, 3900, no bairro Universidade, será inaugurada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Ricardo Alban. Participam da solenidade o prefeito Herzem Gusmão, lideranças da indústria e personalidades de Vitória da Conquista, além dos superintendentes do SESI Bahia, Armando da Costa Neto, do IEL Bahia, Evandro Mazo, e do diretor-geral do SENAI Bahia, Luis Breda.

O prédio do SESI, com 3.133m², é dotado de 2 pavimentos. Na área de saúde são 12 consultórios médicos especializados, 2 consultórios odontológicos, área para coleta de material para exames laboratoriais e sala para raio x. A Escola Anísio Teixeira comporta 11 salas de aula e cinco laboratórios, além de estrutura complementar com biblioteca, refeitório e áreas de apoio pedagógico.

A estrutura do SENAI ocupa área de 2.143m², distribuídos em 3 pavimentos, com 8 salas de aula e 5 laboratórios para atividades práticas de educação profissional, além de um galpão com 516m² para realização de atividades práticas específicas, que reproduzem o ambiente de trabalho na indústria.

A área do IEL, com 475m², dispõe de sala de treinamento, local para eventos, além de outras áreas administrativas e de atendimento ao público. Por ano, a unidade atende quase 3 mil estudantes e profissionais em Desenvolvimento de Carreiras. Texto e foto: Sistema FIEB.