Staff do Executivo participa de sessão da Câmara

Em menos de dois meses de governo, Vitória da Conquista viu hoje, 17 de fevereiro, a inauguração de uma nova relação com a Câmara de Vereadores, inspirada nos moldes europeus. O prefeito Herzem Gusmão e a vice-prefeita Irma Lemos reuniram o secretariado por volta das 8h30 no Gabinete Civil e desceram juntos para o auditório do legislativo municipal, onde acompanharam a quarta sessão ordinária da casa.

“Venho sempre aqui e nunca tinha visto o prefeito sentado junto com o povo”, disse surpresa a senhora Marilene Dias, moradora do bairro Jurema. “Mostra que ele está disposto a ouvir a população também”, avaliou a dona de casa. A surpresa de dona Marilene faz sentido. A presença do chefe do executivo na Câmara, até então, só acontecia em sessões especiais ou em audiências públicas, quando o prefeito era convidado a integrar a frente de trabalho.

O prefeito Herzem Gusmão explicou a sua atitude. “Queremos ouvir os vereadores, os secretários estarão aqui anotando os pleitos, as reivindicações, as demandas e, na medida do possível, nós estaremos atendendo. Queremos fortalecer a democracia, é importante o mandato de cada vereador e a Câmara acaba contribuindo para um mandato harmonioso, tranquilo, seguro e com a vigilância da população”.

A inspiração para esse compromisso de Governo do prefeito Herzem Gusmão é britânica porque, no Reino Unido, o primeiro-ministro e todos os demais fazem parte das câmaras que constituem o parlamento britânico e participam ativamente das discussões do corpo legislativo. No Brasil, os poderes executivo e legislativo são independentes e a Constituição é diferente, mas a atual Administração quer utilizar esse modelo para otimizar a relação entre os poderes, em benefício da cidade.

O líder da bancada de situação, Edjaime Rosa (PMDB), parabenizou o Governo Municipal pela visita. “Hoje foi pra mim um motivo de orgulho poder falar para um grupo grande do secretariado. Um momento muito importante para o parlamento, para a Câmara de Vitória da Conquista”. Da mesma forma, parabenizou o líder da bancada de oposição. “A presença do prefeito é um momento que fica marcado na história dessa casa, espero que esta seja uma visita constante para nos ajudar no trabalho em prol de Vitória da Conquista”, afirmou o vereador Fernando Vasconcelos (PT).

Durante a sessão, os vereadores apresentaram na tribuna os seus pleitos e, tanto os vereadores da situação quanto da oposição, parabenizaram e agradeceram ao Governo Municipal pela presença. A orientação do prefeito Herzem Gusmão aos secretários é que toda demanda apresentada tenha retorno, mesmo que não seja possível atendê-la de imediato. A proposta do Governo Municipal é que esta visita se repita mais vezes ao longo do ano, dependendo da agenda do prefeito e dos secretários.