Sudoeste: 600 vagas em atividades para MEI

A Semana do Micro Empreendedor Indvidual acontece entre os dias 8 e 13 de maio, e abordará temas como inovação, qualidade no atendimento e empreendedorismo

Nos seis dias dedicados ao Microempreendedor Individual (MEI), de 8 a 13 de maio, o Sebrae realiza a 9ª edição da Semana do MEI. Na região Sudoeste do Estado serão cerca de 600 vagas gratuitas distribuídas nos municípios de Vitória da Conquista, Jequié, Brumado, Itapetinga, Ipiaú e Guanambi. Para maiores informações e inscrições, os interessados podem ligar para 0800 5700800 ou entrar em contato com o ponto de atendimento do Sebrae mais próximo.

Em Vitória da Conquista, os empreendedores vão contar com uma programação na sede do Sebrae, na Rua Coronel Gugé, 221, Centro. Serão oferecidas as Oficinas SEI Formar Preço, Qualidade em Serviços – Salão de Beleza, Inovar para Competir, Como Obter Lucro no Negócio e Como Manter um Bom Relacionamento com os Clientes. Haverá ainda a palestra Atendendo Bem para Vender Mais, sempre no horário das 18h às 22h, em que os empreendedores podem conhecer grandes casos de sucesso.

No evento, também é possível se formalizar, dar baixa ou promover alterações em seu registro do MEI, além de realizar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), que deve ser entregue até o dia 31 de maio.

Com orientação empresarial e 9 mil vagas gratuitas em capacitações, palestras, seminários, oficinas e clínicas tecnológicas, ofertadas em 85 municípios baianos, essa edição da Semana do MEI traz como novidade a dedicação de 48% de sua grade de capacitações para temas ligados à inovação. Em toda Bahia, o evento conta com o patrocínio da Caixa e Desenbahia, além da parceria das prefeituras de municípios participantes.

“O MEI está mais avançado na gestão do seu negócio e busca conhecimento para inovar e aumentar a sua competitividade no mercado”, explica Fernanda Gretz, Gerente da Unidade de Atendimento Individual, do Sebrae Bahia. Ela conta ainda que a expectativa é de que o evento contabilize até 12 mil atendimentos em todo Estado.

Atualmente, a Bahia conta com mais de 408 mil empresários formalizados como MEI, sendo o quarto Estado no ranking nacional em volume de empreenderes neste perfil, apenas atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.