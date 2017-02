Torneio de Robótica: Escola SESI de Conquista em Salvador

Realizado pelo SESI, a Bahia está sediando a etapa seletiva nacional que acontece em março, em Brasília

Considerando que o ritmo da cidade é pré-carnavalesco, poderia-se pressupor que a turma que ocupou a Escola SESI Reitor Miguel Calmon, no bairro Retiro, nesta sexta-feira, 17.2, estava antecipando a festa com um grito de Carnaval, mas não era nada disso. Apesar das fantasias de minions, máscaras e gorros estilosos, reunidos no ginásio esportivo da escola, cerca de 180 estudantes, técnicos e juízes da Bahia, Sergipe e Alagoas deram início à 4ª edição do Torneio de Robótica First Lego League (FLL) na Bahia.

Até as 17 horas deste sábado, 23 equipes serão avaliadas por 40 juízes voluntários sobre o desempenho de robôs, pesquisas e soluções sobre a interação humana com animais e o espírito esportivo dos atletas da robótica. É quando será anunciado o resultado das equipes que vão ser escolhidas para disputar o torneio nacional, marcado para acontecer de 17 a 19 de março, em Brasília.

Entre os que participam pela primeira vez do torneio estão os estudantes da Escola SESI Vitória da Conquista. A equipe do Calangotrônicos está animada com a estreia no festival de robótica, como explica a estudante Iane Mascarenhas, que é aluna do 1º ano do ensino médio na Escola Ebep do SESI em Vitória da Conquista.

Iane explicou que para participar do torneio, foi necessário desenvolver uma pesquisa sobre a interação com os animais e a ideia desenvolvida pela equipe dela foi a de criar o Detan, um mecanismo que permite detectar animais nas vias públicas e com isso impedir que sejam mortos pelo trânsito nas cidades. A estudante conta que por ano milhares de animais morrem vítimas do trânsito. A solução proposta é um sensor que identifica a presença do animal a distância, a partir do calor que o seu corpo libera.

Animada com a experiência, ela elogia o modelo de ensino do SESI que oferece aos estudantes a oportunidade de participar de projetos inovadores como é o caso do Torneio de Robótica, além de poder contar com toda uma infraestrutura educacional diferenciada.

ABERTURA OFICIAL

A competição foi aberta pelo superintendente do SESI Bahia, Armando Neto e pela gerente de educação Cléssia Lobo. O SESI nacional foi representado por Perla Amorim. Armando Neto destacou em seu discurso a participação de equipes de outros estados e do interior da Bahia e falou da importância do projeto de robótica educacional para desenvolver competências que serão úteis tanto para a vida acadêmica quanto para a futura vida profissional destes estudantes.

Cléssia Lobo preferiu lembrar que o SESI está completando 10 anos de implantação do projeto de robótica e retomou a declaração do superintendente destacando a importância do aprender pelo fazer no ambiente da escola, que é o que a robótica oferece. “Esta experiência torna os alunos mais motivados e proativos na construção do seu conhecimento”, acrescenta.

Perla Amorim elogiou as inovações adotadas pela organização local do torneio para integrar e valorizar os participantes, a exemplo da criação de um álbum de figurinhas com os escudos das equipes. “Foi uma forma que encontramos para integrar as equipes e estimular a interação entre eles para a montagem do álbum”, explicou Fernando Didier que coordena a realização do FLL na Bahia. Outra novidade foi a distribuição de uma capa de “superjuiz” para os juízes. A ideia é que eles coletem assinaturas ao final da competição.

O tema do Torneio FLL deste ano é Animal Allies, que estimula os competidores a buscar soluções inovadoras para resolver problemas de cooperação entre seres humanos e animais. O SESI aposta na robótica educacional como ferramenta para desenvolver a capacidade de inovação nos estudantes, bem como estimulá-los a gostar de ciência e a pensar soluções tecnológicas. O FLL é uma parceria entre a Lego Education, First e SESI.

A competição prossegue neste sábado, das 8 às 17 horas, e é aberta ao público. A escola SESI Reitor Miguel Calmon fica na Praça Visconde de Monte Alegre, 11, no bairro do Retiro.