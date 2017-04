Trabalhadores se mobilizam para greve geral em Conquista

As reformas da previdência e trabalhista estão prestes a serem votadas pelo Congresso Nacional. As propostas, assim como a já aprovada terceirização irrestrita, pioram as condições de vida da população. Diante da necessidade de fortalecer a luta pelos direitos trabalhistas, sindicatos e movimentos sociais articularam o Fórum Sindical e Popular de Vitória da Conquista. As entidades acreditam que apenas com a unidade dos trabalhadores será possível barrar os ataques à aposentadoria e à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Portanto, convocam todos conquistenses a paralisarem suas atividades no dia 28 de abril e a participarem do grande ato público da greve geral.

O Fórum Sindical e Popular tem construído mobilizações durante todo o mês de abril para o diálogo com trabalhadoras e trabalhadores sobre a necessidade da greve geral. As ações foram iniciadas no dia 12 de abril com panfletagem na DASS. Uma mesa redonda sobre as reformas da previdência, trabalhista e terceirização será ministrada pela professora de economia da UESB, Sofia Manzano. O evento acontecerá na quarta-feira (19) na Câmara de Vereadores às 19h. No domingo (23), mobilizações nas Igrejas Católicas durante as missas com a leitura da carta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) contra a reforma da previdência e o material do Fórum será panfletado. A partir da segunda-feira (24), iniciará a passagem com carros de som nos bairros sobre os efeitos das reformas e a importância da mobilização dos trabalhadores.

No dia 28 de abril, Vitória da Conquista fará parte da greve geral nacional convocada pelo conjunto das Centrais Sindicais em defesa dos direitos trabalhistas. A expectativa é que diversas categorias realizem paralisação de atividades. Um grande ato público está sendo organizado e terão local e horário de concentração divulgados em breve.