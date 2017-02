Tropeirismo é discutido em Vitória da Conquista

Acontece nos dias 17 e 18 de fevereiro, em Vitória da Conquista, a 4ª Roda de Conversa sobre Tropeirismo, realizada pela Organização Não Governamental Carreiro de Tropa (Catrop). Com o tema “Tropeirismo: Museu, Memória e Patrimônio”.

A Organização Não-Governamental Carreiro de Tropa|Catrop – promove, nos dias 17 e 18 de fevereiro, a 4ª Roda de Conversa sobre Tropeirismo. Com o tema “Tropeirismo: Museu, Memória e Patrimônio”, a atividade terá como sede a Casa Memorial Régis Pacheco e vai celebrar os 10 anos de fundação da Catrop, instituição cultural sediada em Vitória da Conquista e dedicada à preservação e valorização do tropeirismo e do patrimônio cultural regional. A ocasião também servirá para celebrar o reconhecimento da entidade como Ponto de Memória do Tropeirismo, outorgado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e pela Organização dos Estados Ibero–americanos (OEI).

No primeiro dia, a partir das 18 horas, serão abertas ao público as exposições “J. Murilo – eu sou um tropeiro das artes” – e a exposição “Humanas idades do sertão”. Em seguida, será proferida a conferência “Museu, Museologia e Convergências”, pelo Prof. Dr. José Cláudio Alves de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia\UFBA, seguido de debate e comentários com o Prof. Me. José Luís Caetano da Silva (UESB), Prof.ª Valquíria Fernandes (Diretora do Museu Regional de Vitória da Conquista) e o público. A noite será encerrada com a apresentação musical do Movimento Violão Clássico, integrado pelos concertistas Paulo Francisco e Rômulo Aurélio e pelos professores Carlos Porto e Geslaney Brito.

No segundo dia, a programação terá início às 14 horas, com a chegada de tropeiros de diversas localidades de Vitória da Conquista e municípios vizinhos. Depois, acontecerá a Roda de Conversa, com lançamento do Museu Virtual do Tropeirismo de Vitória da Conquista, seguida de um café tropeiro. Logo após, será realizado o lançamento de livros e bate-papo com a Prof.ª Dr.ª Isnara Pereira Ivo (UESB), Prof. Dr. José Cláudio Alves de Oliveira (UFBA) e Prof. Me. José Luís Caetano da Silva (UESB). Também haverá a apresentação da peça teatral “Tudo segue o tempo: Memória, Tropeirismo e Poesia”. O encerramento da Roda será com a apresentação dos violinistas, violeiros e contadores de causos Dorinho Chaves, Manno di Sousa, Papalo Monteiro, Walter Lages e Jhesus Oliveira.

O evento é apoiado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), autarquia do Ministério da Cultura, através do Programa Pontos de Memória, e pelas Prefeituras Municipais de Vitória da Conquista e Barra do Choça. Conta ainda com a parceria da Casa Memorial Governador Régis Pacheco, da Cia Kagemi e do Núcleo de Estudos de Comunicação, Culturas e Sociedades (NECCSOS/UESB).

Na ocasião, serão celebrados os dez anos de fundação da Catrop, que se dedica à preservação do patrimônio cultural regional, e o reconhecimento da ONG como Ponto de Memória do Tropeirismo, outorgado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI).

A Casa Memorial Régis Pacheco está localizada na Praça Tancredo Neves. Mais informações, na Catrop, pelo telefone (77) 3421-7725.

Confira a programação e prestigie!

17 de fevereiro

18:00 horas – Abertura da exposição fotográfica “Humanas idades do sertão”

18:30 horas – Abertura da exposição “J. Murilo, ‘eu sou um tropeiro das artes’”

19:00 horas – Mesa de abertura oficial

19:30 horas – Conferência “Museu, museologia e convergências”

Prof. Dr. José Cláudio Alves de Oliveira (Departamento de Museologia/UFBA)

Debate e comentários: Prof. Me. José Luís Caetano da Silva (Departamento de Filosofia e Ciências Humanas/UESB)

Prof.ª Valquíria Fernandes (Diretora do Museu Regional de Vitória da Conquista/Casa Henriqueta Prates/UESB)

21:00 horas – Apresentação musical: Movimento Violão Clássico (Concertistas Paulo Francisco e Rômulo Aurélio, professores Carlos Porto e Geslaney Brito)

18 de fevereiro

14:00 horas – Chegada dos tropeiros

14:30 às 16:30 horas – Roda de Conversa e lançamento do Museu Virtual do Tropeirismo de Vitória da Conquista

16:35 às 17:10 horas – Café tropeiro

17:10 às 18:00 horas – Lançamento de livros e tarde de autógrafos (com a Prof.ª Dr.ª Isnara Pereira Ivo/UESB, Prof. Dr. José Cláudio Alves de Oliveira/UFBA e Prof. Me. José Luís Caetano da Silva/UESB)

18:00 horas – Apresentação teatral: “Tudo segue o tempo: Memória, Tropeirismo e Poesia”

19:00 horas – Despedida dos tropeiros

19:30 às 22:00 horas – Apresentação musical com os violinistas, violeiros e contadores de causo: Dorinho Chaves, Manno di Sousa, Papalo Monteiro, Walter Lages e Jhesus Oliveira.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da ONG Catrop