UESB: Centro de Extensão oferece cursos para a comunidade externa

O Centro de Extensão da Uesb irá oferecer dois cursos para a comunidade externa. Até o dia 21 de março, estarão abertas as inscrições para o curso de Informática Básica. Ao todo, serão disponibilizadas 40 vagas para crianças, jovens e adultos. As aulas desse curso estão previstas para começar no dia 22 de março e acontecerão sempre de segunda a quinta, em dois horários: das 14h10 às 15 horas e das 15h10 às 16 horas.

Também está sendo ofertado o curso de Xadrez, que é voltado para alunos do Ensino Fundamental 2 e Médio. Os interessados podem se inscrever de 27 a 31 de março. Esse curso será realizado de 4 a 27 de abril, sempre às terças e quintas. As inscrições para os dois cursos devem ser feitas no Centro de Extensão, localizado na Praça Gerson Sales, bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (77) 3424-0970.