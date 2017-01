UESB confirma vestibular dias 15 e 16 de janeiro

Nos dias 15 e 16 de janeiro, será realizado o Vestibular Uesb 2017. Ao todo, o processo seletivo irá oferecer 1.186 vagas para os 47 cursos que a Universidade dispõe, sendo 727 vagas para o primeiro semestre letivo e 459 para o segundo período. As vagas são distribuídas entre os três campi da Instituição: Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista.

Do total das vagas, 50% de cada curso de graduação são destinadas ao sistema de cotas, ou seja, são voltadas para estudantes que cursaram os ensinos fundamental, médio, supletivo ou modalidades equivalentes em escolas públicas. 70% das vagas de cotistas atendem aqueles que se autodeclararem negros e 30% são direcionadas para candidatos oriundos de escola pública. Há ainda as cotas adicionais, que disponibilizam uma vaga específica para indígena, quilombola e pessoa com deficiência em cada curso.

O Vestibular Uesb 2017 abrangerá o conhecimento das disciplinas obrigatórias do Ensino Médio, bem como contará com questões relacionados aos filmes e livros selecionados para as provas. O processo seletivo será realizado em uma única etapa, constituída de questões objetivas e Redação. Inclusive os cursos de licenciatura em Teatro e Dança, que, pela primeira vez, não terão segunda fase.

A outra novidade deste ano é que as provas do processo seletivo acontecerão em apenas dois dias. No primeiro, os candidatos terão 4h30 para responder as questões de Matemática, Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e elaborar a Redação. Já no segundo dia, com quatros horas de duração, serão aplicadas as provas de Ciências Humanas, como Geografia, História e conhecimentos contemporâneos, e Ciências da Natureza, com Física Química e Biologia.

Mais informações sobre o Vestibular Uesb 2017 podem ser conferidas no Edital, que rege o processo seletivo, e no Manual do Candidato.

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) divulgou a consulta ao local de provas do Vestibular 2017, que acontece nos dias 15 e 16 de janeiro. Os candidatos que vão participar do processo seletivo já podem consultar o seu local de prova aqui. Para conferir onde irão realizar as provas, é necessário que o vestibulando informe, corretamente, data de nascimento, CPF, número da inscrição e/ou e-mail.

Como informamos, pela primeira vez em sua história a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) não realizará as provas do seu vestibular dentro do prédio da instituição, no campus de Vitória da Conquista. O que a impede é a continuidade da ocupação realizada por um grupo de estudantes do movimento ‘Ocupa Uesb’, cujos manifestantes estão ocupando o prédio da Universidade há mais de dois meses.

Por conta disso, em Vitória da Conquista, as provas do Vestibular serão realizadas em salas de escolas das Redes estadual e municipal, além de colégios particulares e faculdades parceiras. Ao todo, 21 prédios devem receber o Vestibular Uesb 2017.

