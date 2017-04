UESB participa da Campus Party na Bahia

por Juliana Silva

A Uesb estará presente na edição baiana da Campus Party, evento tecnológico que completa 10 anos no Brasil e já foi realizado em mais de 20 países diferentes. O encontro acontecerá na Arena Fonte Nova, em Salvador, entre os dias 9 e 13 de agosto, e abordará o tema “Inovação Produtiva”.

A participação da Universidade no evento foi confirmada eu reunião realizada na última semana entre representantes da Uesb e da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). O encontro, que reúne principalmente jovens com foco na tecnologia, também tem a missão de entender como será o futuro, a partir de cinco temáticas: Inovação, Ciências, Empreendedorismo, Criatividade e Entretenimento.

Na oportunidade, a Uesb apresentará projetos que contemplam a temática do evento. Além disso, os estudantes da Universidade poderão participar de palestras, workshops, maratona de negócios, dentre outras atividades.

Sobre a Campus Party

A Campus Party é a maior experiência tecnológica do mundo. Realizada desde 1997, reúne jovens interessados em tecnologia, em um festival de inovação, criatividade, ciência, empreendedorismo e universo digital. As inscrições para o evento já estão abertas e os interessados podem ser inscrever por meio do site oficial do encontro.