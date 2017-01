Universidades baianas anunciam vagas para SISU

Universidades baianas divulgam o número de vagas que disponibilizam para graduação no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para o semestre 2017.1. As inscrições devem ser feitas somente pelo site do Sisu, de 24 a 27 de janeiro. Os estudantes podem solicitar até duas opções de cursos.

Na Universidade Federal da Bahia, são 5.924 vagas. O curso com maior número de vagas disponíveis é Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, com 400 vagas, se somados os períodos noturno e diurno. Para Medicina, um dos cursos mais procurados, estão disponíveis 100 vagas (64 para Salvador e 36 em Vitória da Conquista. A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) oferece 996 vagas para 30 cursos de graduação ofertados nos campi de Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória. Neste ano, a Ufob conta como novidade com a criação do curso de Direito em Barreiras, além da reserva de 378 vagas para estudantes que cursaram o Ensino Médio em instituições públicas ou privadas, de 80 municípios baianos distantes até 150 km dos campi da UFOB.

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Ufrb) vai ofertar. 30% das vagas da modalidade de ampla concorrência do curso de Letras/Libras serão reservadas para candidatos surdos, enquanto 50% das vagas gerais da universidade são destinadas a estudantes de escolas públicas, dos quais 76,67% estão reservados aos pretos, pardos e indígenas. Já a Universidade da Bahia (Uneb), disponibiliza 445 vagas, distribuídas em 13 opções de cursos nos campi Salvador, Alagoinhas, Conceição do Coité e Ipiaú. Neste semestre, a Uneb vai ofertar dois novos cursos: Física (Licenciatura) e Jogos Digitais (primeira graduação tecnológica da área no estado).