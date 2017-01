UPA realiza mutirão de saúde neste sábado, 14

A Unidade de Pronto Atendimento de Vitória da Conquista -UPA, promove neste sábado, 14, o primeiro mutirão de Saúde. A ação terá início às 07h e contará com profissionais que estarão realizando, além dos atendimentos de urgência e emergência , alguns serviços específicos como: consulta nas especialidades em ortopedia (40), pediatria (50), clinica médica e realização eletrocardiograma (100).

A diretora da Unidade, Hucilene Simões, assegura que o mutirão faz parte de uma ação que visa dar resolutividade às demandas e prestar atendimento de qualidade aos usuários do SUS. “Esse será o primeiro de muitos mutirões em Saúde que estaremos realizando. A proposta do Estado é ampliar e oferecer serviços de Saúde com qualidade, dessa forma juntos, estamos trabalhando para promover melhorias na vida da população e nossa intenção é somar esforços para alçarmos esse objetivo”, assegurou a diretora.

A UPA de Vitória da Conquista funciona em tempo integral com capacidade de até 450 atendimentos diários, conta com laboratório clínico e diversos equipamentos para auxiliar o diagnóstico, tais como, raio-x, oftalmoscópio, laringoscópio, entre outros. Os pacientes são assistidos por uma equipe multiprofissional, formada por médicos nas especialidades de clínica, cirúrgica, ortopédica e pediátrica, além de enfermeiros, farmacêutico, nutricionistas, bioquímicos, assistentes sociais e técnicos de enfermagem.